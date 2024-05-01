Влаштувалися на роботу до «мвд рф» на Харківщині: СБУ повідомила про підозру двом колаборантам

Служба безпеки викрила ще двох колаборантів на співпраці з ворогом під час окупації частини Харківської області: зловмисниками виявились 47-річний та 27- річний мешканці Куп’янського району.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення Куп’янська колаборанти добровільно пішли на співпрацю з ворогом і отримали «посади» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Одного з них призначили поліцейським взводу патрульної служби, а через декілька місяців він став поліцейським-водієм патрульно-постової служби поліції. Новопризначений поліцейський одразу приступив до виконання своїх обов’язків, до яких входило виявлення серед мешканців села проукраїнських активістів та учасників АТО. Також з липня до вересня колаборант організовував охорону громадського порядку та брав участь у забезпеченні пропускного режиму мешканців у м. Куп’янськ.

Другий прибічник окупантів обійняв посаду помічника слідчого відділу. Вже у серпні його призначили поліцейським відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених. Згідно з посадовими обов’язками, чоловік виїжджав на місця подій та проводив попереднє слідство по кримінальним справам, які перебували в проваджені у незаконному правоохоронному органі.

Після отримання посад окупанти видали їм відповідні посвідчення та поліцейську форму з фейковими шевронами. Обидва «поліцейські» допомагали функціонувати незаконному правоохоронному органу агресорів та забезпечували становлення і зміцнення російської влади на тимчасово окупованій території Куп’янського району.

Після звільнення території обидва зловмисники втекли на територію рф та переховуються там від українського правосуддя. Слідчі СБУ заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Викриття правопорушників здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости