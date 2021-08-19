Песочинский мост откроют к праздникам

Заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Харнам анонсировал открытие движения через Песочинский путепровод на автомобильной дороге М-18-1 «Подъезд к Международному аэропорту "Харьков"» на км 0+518. Об этом сообщили в ХОГА.

«Движение по мосту в Песочине будет открыто к праздникам - Дню города Харькова и Дню Независимости Украины, как и обещали облгосадминистрация и Служба автомобильных дорог в Харьковской области. Сегодня на путепроводе проводятся испытания», - рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА.

Начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев отметил, что после проведенного ремонта движение через путепровод будет без ограничений.

«Мы планируем ввести в эксплуатацию Песочинский путепровод. Он откроется для всех категорий транспортных средств, движущихся по дорогам общего пользования», - отметил Андрей Алексеев.

Михаил Харнам подчеркнул, что в этом году увеличили объемы работ на искусственных сооружениях.

«В следующем году будут только увеличены темпы и количество объектов мостовых сооружений. В этом году уже намного больше, чем в прошлом, и так же будем наращивать темпы в последующие годы», - отметил Михаил Харнам.

Справка. На объекте выполнен демонтаж, работы по замене ригеля, укреплению стоек опор, устройству новых капителей и укладке мостового полотна с гидроизоляцией, а также двухслойным асфальтобетонным покрытием. Дорожники выполнили ремонт пролетных строений и уложили износостойкое покрытие на тротуарах.

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