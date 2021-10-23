Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:11
Просмотров: 99

Футболист, исполняя пенальти, пробил в голову стюарду

Футболист, исполняя пенальти, пробил в голову стюарду

"Завидная" точность.

В матче 4-го квалификационного раунда Кубка Англии между командами "Уэймут" и "Йовил" основное время и овертайм завершились вничью - 1:1.

После чего в серии послематчевых пенальти футболисты обеих команд не отличались точностью. Эту серию "Йовил" всё же выиграл - 2:1 и прошел в следующий раунд.

При исполнении одного из 11-метровых "Йовила" мяч угодил не в створ ворот, а в голову стюарда у трибуны. Стюард воспринял удар мужественно и даже порадовался, что ворота остались не пораженными.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 