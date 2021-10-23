Футболист, исполняя пенальти, пробил в голову стюарду

"Завидная" точность.

В матче 4-го квалификационного раунда Кубка Англии между командами "Уэймут" и "Йовил" основное время и овертайм завершились вничью - 1:1.

После чего в серии послематчевых пенальти футболисты обеих команд не отличались точностью. Эту серию "Йовил" всё же выиграл - 2:1 и прошел в следующий раунд.

При исполнении одного из 11-метровых "Йовила" мяч угодил не в створ ворот, а в голову стюарда у трибуны. Стюард воспринял удар мужественно и даже порадовался, что ворота остались не пораженными.





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