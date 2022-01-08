В Украине за сутки — более 3 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям
В Украине за сутки зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 07 января в Украине: зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 151, медработников – 37)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 752 заболевших; летальных исходов – 76; выздоровели 1 94 человека.
Как сообщается в Телеграмм-канале МОЗ Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:
г. Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ровенская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновецкая область – 91;
Черниговская область – 102.
Данные с оккупированных территорий АР Крым, Донецкой области, Луганской и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 7 января, в Украине обнаружили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19 за сутки.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 699 663 случаев коронавируса, выздоровели 3 508 451 заболевших, умерли – 97 164.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 800 318 человек, из них первую дозу – 14 800 316 человек, две дозы – 13 950 698 человек, дополнительную дозу – 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.
Всего по стране проведено 28 773 017 прививок.