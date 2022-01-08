В Украине за сутки — более 3 тысяч случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировано 3 195 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 07 января в Украине: зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 151, медработников – 37)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 752 заболевших; летальных исходов – 76; выздоровели 1 94 человека.

Как сообщается в Телеграмм-канале МОЗ Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки по регионам:

г. Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровенская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновецкая область – 91;

Черниговская область – 102.

Данные с оккупированных территорий АР Крым, Донецкой области, Луганской и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 7 января, в Украине обнаружили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19 за сутки.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 699 663 случаев коронавируса, выздоровели 3 508 451 заболевших, умерли – 97 164.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 800 318 человек, из них первую дозу – 14 800 316 человек, две дозы – 13 950 698 человек, дополнительную дозу – 5787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек.

Всего по стране проведено 28 773 017 прививок.

Агентство Телевидения Новости