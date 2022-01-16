В Купянском районе произошел пожар в частном домовладении

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 января в 11:49 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Червоной, 24 в селе Петропавловка.

Прибывшие спасатели установили, что во дворе под навесом горят дрова и частично — хозяйственная постройка на площади 15 кв.

Спасателям удалось локализовать пожар в 12:04. Полностью потушили пожар в 12:20.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости