Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:35
Просмотров: 206

В Купянском районе произошел пожар в частном домовладении

В Купянском районе произошел пожар в частном домовладении

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 января в 11:49 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Червоной, 24 в селе Петропавловка.

Прибывшие спасатели установили, что во дворе под навесом горят дрова и частично —  хозяйственная постройка на площади 15 кв.

Спасателям удалось локализовать пожар в 12:04. Полностью потушили пожар в 12:20.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 