Штормовое предупреждение: в область идет циклон HANNELORE

Сильные порывы ветра и снега. Синоптики снова предупреждают: на Харьковщину движется новый атлантический циклон по имени HANNELORE. Из-за него в регионе объявили «желтый» уровень опасности.

Игорь Кибальчич, синоптик

Його центр буде проходити дещо північніше Харкова. Але його атмосферні фронти будуть впливати на нашу погоду на території Харківської області. У звязку з цим на сьогоднішній день у нас є штормове попередження по вітру, ми очікуємо пориви з західного та південно-західного вітру 17-22 метра на секунду, слабка хуртовина.

Накануне непогода уже наделала бедствия в Харькове и области. Из-за сильного ветра на 100-метровом флагштоке пополам разорвало флаг Украины, коммунальщикам пришлось устанавливать резервный. А спасатели с полдесятка раз выезжали на уборку сваленных деревьев, одно из которых заблокировало проезд в роддом.

Евгений Василенко, нач. сектора работы со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк.обл

Залучались в Основянському районі міста Харкова для розчищення проїжджої частини, безпосередньо на яке впало дерево, і завадило в»їзд у пологовий будинок. Рятувальники за допомогою бензопилки розпилили гілки та дерево і звільнили проїзд.

Спасатели снова в боевой готовности, уверяет Евгений Василенко. В области дежурит около 500 человек личного состава подразделений ГСЧС и около 150 единиц техники, которые могут выехать при первой необходимости.

Евгений Василенко, нач. сектора работы со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк.обл

Для необхідності залучається і додаткова резервна техніка. У разі ускладнення погодних умов на шляхах є можливість розгорнути мобільні пункти обігріву, на базі кунгів. Таких у нас — 7 одиниць, а також 2 — у вигляді намету.

По данным синоптиков, циклон начнет отступать ночью 19 января. Поэтому людей просят в это время держаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а также не парковать под ними автомобили.

Агентство Телевидения Новости