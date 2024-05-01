Сегодня 14:00
Просмотров: 217
Армія рф вдарила по Харкову боєприпасом УМПБ: наслідки влучання в Київському районі
Сьогодні, 1 травня, близько 10:30 окупанти з території рф здайснили запуск з літака плануючого авіаційного боєприпасу по Харкову.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зафіксовано влучання біля житлової будівлі, пошкоджено приватні домоволодіння.
Інформація щодо травмованих і загиблих не надходила. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
Коментар: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко