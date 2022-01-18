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Заседание по продлению меры пресечения Николаю Харьковскому могут перенести
Меру пресечения Николаю Харьковскому, по вине которого 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП, должен продлить Червонозаводский суд – подготовительное заседание назначено на 19 января на 9:50.
Проводить заседание должна была судья Юлия Сиренко, которой это дело было распределено автоматической системой.
Как сообщил секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, по предварительной информации, судья Сиренко с больничного не вышла, поэтому, возможно, подготовительное заседание будет перенесено на другую дату.
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