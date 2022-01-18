Заседание по продлению меры пресечения Николаю Харьковскому могут перенести

Меру пресечения Николаю Харьковскому, по вине которого 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП, должен продлить Червонозаводский суд – подготовительное заседание назначено на 19 января на 9:50.

Проводить заседание должна была судья Юлия Сиренко, которой это дело было распределено автоматической системой.

Как сообщил секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, по предварительной информации, судья Сиренко с больничного не вышла, поэтому, возможно, подготовительное заседание будет перенесено на другую дату.

Агентство Телевидения Новости