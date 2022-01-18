Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:15
Просмотров: 80

Заседание по продлению меры пресечения Николаю Харьковскому могут перенести

Заседание по продлению меры пресечения Николаю Харьковскому могут перенести

Меру пресечения Николаю Харьковскому, по вине которого 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП, должен продлить Червонозаводский суд – подготовительное заседание назначено на 19 января на 9:50.

Проводить заседание должна была судья Юлия Сиренко, которой это дело было распределено автоматической системой.

Как сообщил секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, по предварительной информации, судья Сиренко с больничного не вышла, поэтому, возможно, подготовительное заседание будет перенесено на другую дату.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 