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В Харькове горит школа, в которой засели оккупанты

В Харькове горит школа №134, в которой засели оккупанты после ликвидации вражеской колонны на ул. Шевченко.

Спасатели не могут подъехать к зданию из-за постоянных обстрелов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасателям вообще не было возможности туда прибыть из-за постоянных обстрелов.

“Сейчас идет ликвидация пожара 5-этажки по ул. Новоалександровской, 54. Но предупредили о воздушной тревоге, поэтому спасатели, скорее всего, будут вынуждены прекратить тушение», — констатировал представитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Агентство Телевидения Новости

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