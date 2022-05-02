WOG, ОККО та БРСМ обмежили продаж пального: на багатьох АЗС його немає

Найбільші мережі АЗС України WOG, ОККО та БРСМ запроваджують тимчасове обмеження на реалізацію нафтопродуктів. Мережі продаватимуть по 10 л пального на добу за наявності картки лояльності чи застосунку. Про це повідомляє Forbes.ua.

Ключові факти

WOG продаватиме по 10 л на добу приватним клієнтам у разі готівкового розрахунку або оплати банківськими картками і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично, йдеться у повідомленні мережі у Facebook.ОККО заправлятиме клієнтів пальним PULLS 95 і PULLS Diesel по 10 л в одне авто. Хто не має карти Fishka – по 5 л. Ліміт встановлюється на одну заправку, а наступну можна провести протягом доби, але не раніше, ніж через дві години.Непреміальні бензин А-95 та дизельне пальне доступні лише для критичної інфраструктури, ЗСУ, за паливними картками та талонами, повідомила мережа. Обмеження також встановила БРСМ: А95 Euro Plus – 20 л, A95 Bio – 100 л, ДП Euro plus – 50 л, газ – 30 л. Мережа повідомила, що домовилася про доставку пального з країн Європи.Моніторинг ситуації показує, що пального немає на більшості АЗС не тільки згаданих мереж, а й у цілому.Компанії обіцяють, що ситуація з пальним поліпшиться вже найближчим часом.

15 березня Верховна Рада скасувала акциз на пальне, а ставку ПДВ за цими позиціями зменшила з 20% до 7%.

Дефіцит пального на АЗС в Україні утворився через припинення його поставок з Білорусі та РФ, а також через удари ворога по паливній інфраструктурі. Зокрема, знищено Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні.

Дефіцит пального на АЗС буде ліквідовано за тиждень, заявила 29 квітня міністр економіки Юлія Свириденко. Українські оператори мають законтрактовані обсяги нафтопродуктів на території Західної Європи. Уряд вирішує питання їх ввезення на територію України, повідомила вона.

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