Олега Царьова засуджено до 12 років позбавлення волі

Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венедіктова:

Сьогодні, 3.05.2022, Шевченківський районний суд м. Києва засудив колишнього народного депутата України та кандитата у президенти Олега Царьова за ч. 2 ст. 110 КК України – за фактом публічних закликів до змін меж території та державного кордону України, а також за ч. 3 ст. 109 КК України за фактом публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу, вчинених з використанням ЗМІ особою, яка є представником влади.

Судом призначено йому покарання за ч. 2 ст. 110 КК України – 7 років позбавлення волі, а за ч. 3 ст. 109 КК України – 5 років позбавлення волі. Із застосуванням ст. 70 КК України шляхом повного складання призначено остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Відповідно до ст. ст. 54, 55 КК України Царьова О.А. Також позбавлено першого рангу держслужбовця (першої категорії) та позбавлено права обіймати виборні посади, посади в органах державної влади і місцевого самоврядування строком на 3 роки. Згідно вироку суд має звернутися до Президента України з поданням про позбавлення Царьова державної нагороди – ордена за заслуги 3 ступеня.

Рішення прийнято заочно, Царьов переховується від українського правосуддя, ймовірно на території рф.

Агентство Телевидения Новости