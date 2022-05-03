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Надають допомогу окупантам: на Харківщині викрито двох зрадників

Надають допомогу окупантам: на Харківщині викрито двох зрадників

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом особам за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців тимчасово окупованого селища Волохів Яр Чугуївського району надають допомогу військовим РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Встановлено, що староста Волохово-Ярського старостинського округу Балаклійської міської ради та мешканка селища Волохів Яр передають представникам країни-агресора дані про осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих жителів з активною проукраїнською позицією. 

Крім того, зазначені особи агітують місцеве населення сприяти окупантам, а також забезпечують війська РФ матеріальними ресурсами: продуктами, житловими приміщеннями, спецтехнікою та матеріалами для будівництва тощо.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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