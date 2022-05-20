З вівторка у Харкові запустять метро

Про це сьогодні, 20 травня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час спілкування з харків’янами на одній зі станцій метро.За його словами, міська влада спільно з керівництвом метрополітену, військовослужбовцями та правоохоронними органами зробить усе необхідне для безпеки пасажирів.

«Ми більше не можемо тягнути – нам слід запускати метрополітен. Моє завдання – забезпечити місто транспортом та перезапустити економіку. Людям потрібно їздити на роботу. Це податки, пенсії, зарплати і, зрештою, будівництво нових мікрорайонів», – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що з 16 травня у різних районах міста почав курсувати громадський транспорт. Протягом кількох днів були запущені 24 автобусні та вісім тролейбусних маршрутів. Крім того, з 21 по 27 травня почнуть роботу чотири трамвайні маршрути.

Усіх людей, які через обстріли жили на станціях метро та втратили свої домівки, забезпечать житлом та гарячим харчуванням, незалежно від місця їх реєстрації.

Про це також повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час спілкування з харків’янами на одній зі станцій метрополітену.Він зазначив, що ніколи не ділив і не буде ділити містян та мешканців області. Протягом кількох днів усіх людей розселять у гуртожитки та продовжать надавати їм усіляку допомогу.

«Ми забезпечимо вас нормальними умовами проживання, гарячим харчуванням, медикаментами. У вас буде гаряча вода, можливість самим приготувати їжу. Також ми підготуємо укриття, куди ви зможете спускатись під час повітряної тривоги. Ми й надалі дбатимемо про вас», – наголосив мер Харкова.

За його словами, також у гуртожитках працюватимуть дитячі кімнати. Щоб у всіх була можливість ходити на роботу, за дітьми наглядатимуть вчителі та вихователі дитячих садків

Агентство Телевидения Новости