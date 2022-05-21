Харківській екс-депутат, вчений зарізав своїх дітей

Трагедія сталася у Турції, про це повідомили місцеві паблики.

“В Аланії громадянин України вбив двох своїх дітей. Інцидент стався близько 08:30 ранку, жінка кричала, що її чоловік зарізав її дітей ножем та попросила допомоги у мешканців району. Сусіди, почувши крики жінки про допомогу, повідомили про ситуацію в екстрений виклик 112. Після повідомлення на місце події було направлено велику кількість поліції та медичних бригад. Під час контролю, проведеного лікарськими бригадами, встановлено, що 4-річний хлопчик та його 6-річна сестра померли. Підозрюваний у вбивстві був затриманий поліцією на місці події. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру, вона жила внизу зі свекрухою, а чоловік жив нагорі з дітьми. Стало відомо, що чоловік намагався вбити дружину, але жінка втекла і замкнулася в кімнаті.”, – повідомляють у фейсбук.

У коментарях додали, що йшлося про родину з Харкова. Й про те, що підозрюваний чоловік перебував у депресії та приймав ліки. Як з’ясувало видання Newsroom зі своїх джерел, йдеться про Олексія Навроцького. 37-річний чоловік на відзнаку закінчив ХНУ ім. Каразіна за спеціальністю “банківська справа”. З 2009 по 2014 рік працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, вважався у фракції “За Харків, за Відродження”. До війни обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ ім. Каразіна. З березня перебував у відпустці, яку взяв “за власний рахунок”.

Агентство Телевидения Новости