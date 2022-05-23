Перший вирок російському військовому: окупанта засудили до довічного ув’язнення за вбивство цивільного на Сумщині

Суд у Києві оголосив перший вирок російському військовому за злочин проти цивільного. 21-річного сержанта Вадима Шишимаріна засудили до довічного ув’язнення за вбивство жителя Сумщини.

Про це повідомили під час судового засідання, пише hromadske.ua.

Шишимаріна визнали винним у вбивстві 62-річного Олександра Шеліпова та засудили за «порушення законів та звичаїв війни». Військовий рф ще може подати апеляцію на вирок.

Суд дійшов висновку, що Шишимарін діяв із прямим умислом, коли 3-4 рази вистрілив у цивільного. Одна з куль влучила в голову чоловіка.

Суд відкинув доводи щодо того, що військовий нібито випадково влучив у цивільного й щодо того, що Шишимарін стріляв не з метою вбити цивільного, а щоб захистити своє життя, та заявив, що загиблий Олександр Шеліпов не становив загрози окупантам.

Каяття Шишимаріна не визнали повністю щирим. Пом’якшувальною обставиною визнали лише те, що військовий співпрацював зі слідством.

Прокуратура вимагала довічного ув’язнення для росіянина, натомість захисник просив виправдати Шишимаріна, оскільки він виконував наказ.

Сам Шишимарін свою провину визнав. Дружина загиблого цивільного заявила, що чекає на довічне ув’язнення, але не проти обміняти обвинуваченого на захисників Маріуполя.

Що передувало?

21-річний сержант Вадим Шишимарін є командиром відділення 4-тої танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Його звинувачують ​у вбивстві мирного мешканця на Сумщині — 62-річного Олександра Шеліпова.

За даними слідства, 28 лютого 2022 року Шишимарін убив Шеліпова в селищі Чупахівка Сумської області. Загиблий тоді вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, в якій був Шишимарін, розбили ЗСУ. Під час втечі він із ще 4 окупантами обстріляли з автоматів приватний автомобіль і захопили його. На вкраденій машині з пробитими колесами російські військові заїхали в село.

Як зазначає слідство, дорогою вони побачили чоловіка, який повертався додому та говорив телефоном. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них ЗСУ. Той зробив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого будинку.

Агентство Телевидения Новости