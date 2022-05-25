В поштовому відділенні Харкова, де під час обстрілу загинули 9 людей, проводяться слідчі дії

24 березня цього року російські військові обстріляли поштове відділення, де здійснювалась видача гуманітарної допомоги населенню. Внаслідок обстрілу окупантів загинуло дев‘ять мирних мешканців. Ще шістнадцять людей отримали поранення.

24 травня прокурорами Харківської обласної прокуратури в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), проведено додатковий огляд місця події одного з поштових відділень Київського району м. Харкова.

У ході огляду виявлені та вилучені речові докази, у тому числі частини боєприпасів різного виду озброєння.

За результатами проведених слідчих дій та зібрання речових доказів будуть призначені відповідні необхідні експертні дослідження.

Агентство Телевидения Новости