Харківська поліція затримала 22 особи для перевірки щодо співпраці з окупантами
З 28 по 29 травня до територіальних підрозділів поліції Харківщини було доставлено 22 особи для перевірки їх можливої причетності до співпраці з диверсійними групами.
Поліцейські систематично проводять заходи щодо виявлення злочинів, скоєних в умовах воєнного часу.
На блок постах протягом доби правоохоронці перевірили майже 1000 транспортних засобів для виявлення та затримання правопорушників.
У Богодухівському районі на блок посту правоохоронці виявили водія, який керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.
У відношенні 29-річного чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КупАП.
Загалом протягом доби поліцейські Харківщини забезпечили реагування на 1213 повідомлень про правопорушення.