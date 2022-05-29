Харківська поліція затримала 22 особи для перевірки щодо співпраці з окупантами

З 28 по 29 травня до територіальних підрозділів поліції Харківщини було доставлено 22 особи для перевірки їх можливої причетності до співпраці з диверсійними групами.

Поліцейські систематично проводять заходи щодо виявлення злочинів, скоєних в умовах воєнного часу.

На блок постах протягом доби правоохоронці перевірили майже 1000 транспортних засобів для виявлення та затримання правопорушників.

У Богодухівському районі на блок посту правоохоронці виявили водія, який керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

У відношенні 29-річного чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КупАП.

Загалом протягом доби поліцейські Харківщини забезпечили реагування на 1213 повідомлень про правопорушення.

Агентство Телевидения Новости