Три обстріли Харкова за добу: пошкоджено житловий будинок та пожежне авто

З 29 по 30 травня по інфраструктурі міста Харкова зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ. Ворог завдав ударів по Київському району Харкова, внаслідок яких пошкодили житловий будинок і службовий автомобіль ДСНС України. Жертв немає. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у селищі Циркуни 2 особи поранені. У селищі Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає. Також піддавалися обстрілам Дергачівська і Чугуївська громади.

Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч.

Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення броньованої техніки та російських військових.

Агентство Телевидения Новости