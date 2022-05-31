На Полтавщині засудили російських військових

У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову. Їм призначили 11 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Суспільне».

Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.

Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.

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