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На Полтавщині засудили російських військових
У Котелевському райсуді 31 травня оголосили вирок російським військовим Олександрові Бобикіну та Олександрові Іванову. Їм призначили 11 років 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомляє «Суспільне».
Російських військових обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Обидва свою вину визнали.
Прокуратура просила призначити обвинуваченим покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Їхні захисники клопотали зменшити термін.