У Лозівській громаді перебої з рухом громадського транспорту через нестачу пального

У Лозівській громаді Харківської області виникли складнощі з громадським транспортом. Частина маршрутів не працює через нестачу пального.

Про це повідомляє голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

Адміністрація застосовує всі можливі важелі для того, щоб відновити роботи маршруток. Місцевим перевізникам виділяють кошти з місцевого бюджету, щоб вони не підіймали вартість проїзду.

Крім того, є проблеми з підготовкою до опалювального сезону. У результаті обстрілів постраждали декілька котелень.

— Вирішуємо ці питання зараз, не чекаючи осені, – каже Зеленський.

Також у громаді розширили категорію отримувачів гуманітарної допомоги. Тепер продуктові набори можуть отримати жителі старші за 55 років та батьки з дітьми до 14 років. Роздають гуманітарні набори тепер ще у старостинських округах – за місцем реєстрації.

Агентство Телевидения Новости