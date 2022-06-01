У мешканця Лозівського району вилучили бойові гранати

Мешканець одного із сіл Близнюківської територіальної громади Лозівського району незаконно придбав ручну осколкову гранату Ф-1 та ручну гранату РГД-5 з запалом в зібраному стані та ходив з ними по вулицям. Його зупинили правоохоронці та вилучили бойові припаси. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області 30 травня повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення № 1 Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости