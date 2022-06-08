630 600 грн застави за клопотанням прокурора спрямовано на потреби української армії

За результатами розгляду клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури Київським районним судом м. Харкова винесено ухвалу про звернення застави в сумі 630 600 грн у дохід держави. Кошти перераховано на спеціальний банківський рахунок для підтримки Збройних Сил України.

Прокурори Харківської обласної прокуратури підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно чоловіка, який, починаючи з лютого 2020 року, вчиняв дії по вербуванню та направленню жінок до рф для надання сексуальних послуг.

Під час досудового розслідування ухвалою суду підозрюваному було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення 630 600 грн застави, яку він вніс. Підозрюваний не перебуває за місцем свого мешкання. За даними слідства, він, ймовірно, знаходиться на території держави-агресора. Наразі його оголошено у міжнародний розшук.

Агентство Телевидения Новости