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630 600 грн застави за клопотанням прокурора спрямовано на потреби української армії

630 600 грн застави за клопотанням прокурора спрямовано на потреби української армії

За результатами розгляду клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури Київським районним судом м. Харкова винесено ухвалу про звернення застави в сумі 630 600 грн у дохід держави. Кошти перераховано на спеціальний банківський рахунок для підтримки Збройних Сил України.

Прокурори Харківської обласної прокуратури підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно чоловіка, який, починаючи з лютого 2020 року, вчиняв дії по вербуванню та направленню жінок до рф для надання сексуальних послуг.

Під час досудового розслідування ухвалою суду підозрюваному було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення 630 600 грн застави, яку він вніс. Підозрюваний не перебуває за місцем свого мешкання. За даними слідства, він, ймовірно, знаходиться на території держави-агресора. Наразі його оголошено у міжнародний розшук.

Агентство Телевидения Новости

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