Уряд залишив без змін ціни на газ та електроенергію для населення, — прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення 7 грн 96 копійок за куб.

Пільгову ціну на електроенергію для населення 2 гривні 64 копійки за кіловат залишаємо без змін.

Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", — сказав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/145441

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