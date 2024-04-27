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Уряд залишив без змін ціни на газ та електроенергію для населення, — прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.
Також цього тижня державний "Нафтогаз" продовжив дію пільгової ціни на газ для населення 7 грн 96 копійок за куб.
Пільгову ціну на електроенергію для населення 2 гривні 64 копійки за кіловат залишаємо без змін.
Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", — сказав він.
Джерело: https://t.me/znua_live/145441