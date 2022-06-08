Чи законне вручення повісток на блокпостах: у ЗСУ дали відповідь

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

Зазначається, що вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування та керівників підприємств.

Крім того, повістки можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, роботи, а також на вулиці, на блокпостах, пише УНІАН.

Як розповіли в ЗСУ, законом не заборонено вручення повістки в будь-якому місці після встановлення особи. У цьому документі вказується дата і час прибуття в територіальний центр, щоб людина пройшла медогляд.

При цьому вручена повістка ще не означає, що людину обов’язково призвуть.

Якщо людина не з’явиться за викликом у воєнний час, це загрожує штрафом від 1700 до 3400 гривень. Також Нацполіція має право затримувати військовозобов’язаних при порушенні законодавства Про мобілізаційну підготовку та доставляти їх до територіального центру комплектування, зазначили у відомстві.

Крім того, ст.336 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову в особливий період – позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Хвилі мобілізації: кого мобілізують в Україні

Всього в Україні передбачено чотири хвилі мобілізації. Всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися за викликом військкомату і стати на облік. Але призову підлягають не всі, а лише необхідна для ЗСУ кількість солдатів.

Перша черга мобілізації – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв – військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу.

Четверта черга або громадський резерв – громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу.

Агентство Телевидения Новости