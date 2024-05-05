Правительство США хочет возглавить группу союзников, которые предоставят Украине помощь размером $50 млрд

Сумма предполагаемой помощи Киеву будет погашена за счет прибыли от замороженных российских активов, на которые продолжают начисляться проценты.

США настаивают на заключении соглашения уже в июне на встрече лидеров (G7) в Италии

Страны G7 заморозили около 260 млрд евро российских активов. За 2023 год эти активы принесли проценты в размере 4,4 млрд евро.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35426

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