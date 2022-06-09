5 років 6 місяців за ґратами проведе чоловік за крадіжку в умовах війни

За підтримання публічного обвинувачення Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області судом винесено обвинувальний вирок стосовно 33-річного рецидивіста за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний чоловік, який тільки у березні цього року залишив місце позбавлення волі, належних висновків для себе не зробив.

2 квітня 2022 року у місті Зміїв він викрав з чужої автівки відеореєстратор та інше майно. Після цього чоловік зник з місця злочину.

1 червня 2022 року Зміївським районним судом Харківської області мародеру призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости