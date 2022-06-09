Передача інформації про місцезнаходження ЗСУ – судитимуть харків’янку

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної харків’янки за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, жінка з 25 лютого по 9 березня 2022 року за допомогою месенджера передавала представнику країни-агресора відомості щодо місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗСУ, а також про їх переміщення по м. Харкову. При цьому вона усвідомлювала, що ці дані будуть використовуватися ворогом для подальших бомбардувань мирного міста.

16 березня цього року жінці повідомлено про підозру та в подальшому взято під варту.

Обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости