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Харківські патрульні затримали підозрюваного у співпраці з окупантами

Харківські патрульні затримали підозрюваного у співпраці з окупантами

Сьогодні вдень увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік. Під час спілкування з поліцейськими громадянин постійно нервував та плутався у своїх поясненнях.

Також він не мав документів, які посвідчують особу. На запитання патрульних чи може він показати документи у додатку «Дія» чоловік відповів, що не має уяви про що йде мова.

Під час перевірки його телефону, патрульні виявили численні переписки з гаслами на підтримку країни-агресора, а також переписку та дзвінки з абонентом рф, у якого на фото зображений чоловік в формі російської армії та зі зброєю у руках.

Патрульні затримали чоловіка та доставили до районного управління поліції для подальшої перевірки відповідними службами.

Агентство Телевидения Новости

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