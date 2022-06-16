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На ХТЗ харків’янин побив двох перехожих та відібрав мобільні телефони

На ХТЗ харків’янин побив двох перехожих та відібрав мобільні телефони

Поліцейські викрили зловмисника, який відкрито заволодів чужим майном в умовах воєнного стану: харків’янин на вулиці побив чоловіка і жінку, відібрав у них мобільні телефони та гроші. 

Викрили 24-річного раніше засудженого за майновий злочин жителя Індустріального району міста слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області разом зі співробітниками сектору кримінальної поліції.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За санкцією статті йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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