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ВСУ взяли в полон рашистского пілота
Збройні сили України збили у Донецькій області російський штурмовик Су-25 та взяли в полон пілота.
Як передає Укрінформ, про це 72-га окрема механізована бригада (ОМБр) ім. Чорних Запорожців повідомляє у Фейсбуці.
На Донеччині українські військові за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збили російський літак Су-25, ідеться в повідомленні.
Згодом ОМБр ім. Чорних Запорожців опублікувала у Телеграмі відео із пілотом Су-25, який катапультувався. У бригаді повідомили, що росіянин живий, має травми через приземлення. Пілоту надали першу допомогу, “він в надійних та дбайливих руках ЗСУ”, зауважили військові.