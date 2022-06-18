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18.06.2022 15:46
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ВСУ взяли в полон рашистского пілота

ВСУ взяли в полон рашистского пілота

Збройні сили України збили у Донецькій області російський штурмовик Су-25 та взяли в полон пілота.

Як передає Укрінформ, про це 72-га окрема механізована бригада (ОМБр) ім. Чорних Запорожців повідомляє у Фейсбуці.

На Донеччині українські військові за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збили російський літак Су-25, ідеться в повідомленні.

Згодом ОМБр ім. Чорних Запорожців опублікувала у Телеграмі відео із пілотом Су-25, який катапультувався. У бригаді повідомили, що росіянин живий, має травми через приземлення. Пілоту надали першу допомогу, “він в надійних та дбайливих руках ЗСУ”, зауважили військові.

Агентство Телевидения Новости

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