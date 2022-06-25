У Харкові змінює роботу громадській транспорт

Рух тролейбусів по вул. Плитковій, пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Плиткової до вул.Зубарєва, а також по вул.12 Квітня, буде припинено з 11:00 до 15:00 26 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням ремонтно-відновлювальних робіт у системі енергопостачання тролейбусних ліній.

У зазначений період змінять шлях прямування такі маршрути:

№3: вул. Університетська – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького;

№7: рух буде призупинено.

Тролейбуси №45, 46, 52 працюватимуть за основними маршрутами.

Також, у департаменты трнспорту повідомили, що рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда та вул. Морозова буде відновлено у неділю, 26 червня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, у зв’язку з цим відбудуться наступні зміни у схемі руху трамвайних маршрутів:№8 прямуватиме своїм основним шляхом: 602 м/р – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – Кінний ринок – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – вул. Одеська (інтервал руху – 10 хвилин);

№7 курсуватиме так: Південний вокзал – Полтавський Шлях – вул. Конєва – вул.Москалівська – Новожанове (інтервал руху – 24 хвилини);№6: тимчасово припинить роботу з технічних причин.

Також, з’явиться два нових автобусних маршрути.

З понеділка, 27 червня, автобусний маршрут №33 відновить роботу, а автобус №76 почне курсувати.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, автобус №33 ходитиме наступним чином: ст. м. «Наукова» – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Астрономічна (інтервал руху – 36-38 хвилин, маршрут працюватиме лише у години пік).

Автобус №76 курсуватиме так: Південний вокзал – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Маяковського – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – парк ім. Горького (інтервал руху – 58-60 хв.).

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