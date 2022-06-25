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Біолабораторії та радіокеровані гуси: YouTube на вимогу СБУ заблокував майже 450 проросійських каналів

Платформа YouTube на вимогу Служби безпеки України заблокувала 442 проросійські канали, які сумарно мали понад 15 мільйонів підписників.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Telegram, пише «Громадське».

«Безглузді фейки про «біолабораторії» та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани. Проте вона не ефективна в Україні, адже СБУ успішно протидіє рашистам не тільки в боях, але й на інформаційному фронті», – кажуть в спецслужбі.

З-поміж заблокованих YouTube-каналів – «Россия», «Соловьёв LIVE», «Маргарита Симоньян», «Звезда», «Первый» та інші.

Агентство Телевидения Новости

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