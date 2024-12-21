Прем'єр-міністр Болгарії Дімітар Главчев в останній момент відмовився підписувати угоду про співпрацю з Україною у сфері безпеки — болгарська служба "Радіо Свобода"

"Очікувалося, що документ буде підписано в четвер на зустрічі Главчева з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Однак болгарський прем'єр несподівано для багатьох заявив, що спершу має проконсультуватися з парламентом — хоча така угода не потребує формальної ратифікації.

У результаті угоду не було підписано", — йдеться у матеріалі.

Прем'єр пояснив своє рішення тим, що без згоди парламенту не може підписати угоду терміном одразу на десять років.

Його опоненти вважають, що прем'єр зіграв на руку своєму угорському колезі Віктору Орбану, який днями відвідає Болгарію з візитом.

Його несподіване рішення може призвести до зриву переговорів про формування нового уряду.

У Болгарії вже кілька років немає стабільного кабінету, кілька разів проводилися дострокові вибори, які не визначали явного переможця.

Зараз переговори ведуть партії, позиції яких щодо підтримки України відрізняються.

Журналісти також відзначають зміну позиції однієї з найбільших болгарських партій ГЕРБ.

Вона з початку широкомасштабного російського вторгнення виступала на підтримку України.

Однак, коментуючи угоду, її лідер Бойко Борисов сказав, що ще півроку тому його партія категорично підтримала б таку угоду, але сьогодні "ситуація змінилася", оскільки "посилилися дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні".

Джерело: https://t.me/znua_live/182100

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