Понад 1600 рослин снодійного маку вилучили поліцейські на Харківщині

Вирощував заборонені рослини 62-річний мешканець села Зарічне Красноградського району. 25 червня співробітники сектору поліцейської діяльності

№ 1 Красноградського районного відділу поліції на підставі ухвали слідчого судді провели обшук житла чоловіка, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Правоохоронці виявили на території домоволодіння 1608 рослин роду мак снодійний, а в приміщенні – 100 грамів макової соломи. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости