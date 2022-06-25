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Понад 1600 рослин снодійного маку вилучили поліцейські на Харківщині

Понад 1600 рослин снодійного маку вилучили поліцейські на Харківщині

Вирощував заборонені рослини 62-річний мешканець села Зарічне Красноградського району. 25 червня співробітники сектору поліцейської діяльності

№ 1 Красноградського районного відділу поліції на підставі ухвали слідчого судді провели обшук житла чоловіка, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Правоохоронці виявили на території домоволодіння 1608 рослин роду мак снодійний, а в приміщенні – 100 грамів макової соломи. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости

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