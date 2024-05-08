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Україна не визнає легітимності влади російського диктатора

Україна не визнає легітимності влади російського диктатора

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву щодо «інавгурації» володимира путіна 7 травня 2024 року.

● Україна не бачить правових підстав для визнання путіна демократично обраним і легітимним президентом російської федерації.

● У ході так званих березневих «виборів» рф порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин: Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт НБСЄ, а також десятки резолюцій Генасамблеї ООН.

● Незаконна організація так званого «виборчого процесу» на ТОТ України є брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права, актом насильства проти мільйонів громадян України.

● володимир путін – особа, яку розшукують за ордером Міжнародного кримінального суду за підозрою у вчиненні воєнних злочинів, зокрема, організації викрадення та депортації українських дітей.

● Нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665 (RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих «виборів» на ТОТ України та фактично заперечують легітимність результатів.

● Влада росії намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру.

● Подальше перебування путіна на чолі ядерної держави – екзистенційна загроза не лише для України, але й для всього людства.

● Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результатів псевдовиборів в рф і легітимності влади російського диктатора.

Джерело: https://t.me/spravdi/38420

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