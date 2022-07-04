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У Харкові працівник СБУ стріляв в охоронця паркінгу

У Харкові працівник СБУ стріляв в охоронця паркінгу

2 липня між заступником начальника УСБУ у Харківській області та охоронцем паркінгу стався конфлікт, під час якого співробітник СБУ 8 разів вистрілив у охоронця.

Як повідомляє Telegram-канал «Шептун» із посиланням на власні джерела, між заступником начальника УСБУ у Харківській області та працівником підземного паркінгу розпочалася словесна суперечка, під час якої охоронець почав загрожувати силовику ножем.

Після цього співробітник СБУ із пістолета зробив 8 пострілів в охоронця: в результаті чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями.  

При цьому з’ясувалося, що охоронець паркування перебував на обліку в Полтавському обласному психоневрологічному диспансері та приймає певні лікарські препарати для зменшення нападів агресії.

Як повідомив новинам АТН прес-секретар Територіального управління ДБР у м. Полтава Олександр Білка, за даним фактом зареєстроване кримінальне провадження за статтею 124 ККУ. З’ясовуються всі деталі інциденту. Попередньо, інформація про перебування постраждалого на обліку в медзакладі підтверджується.

В пресслужбі СБУ в Харківські йобласті ситуацію пообіцяли прокоментувати пізніше.

Агентство Телевидения Новости

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