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На Харківщині СБУ заблокувала канал збуту антиукраїнської літератури

На Харківщині СБУ заблокувала канал збуту антиукраїнської літератури

На Харківщині Служба безпеки України викрила та заблокувала канал розповсюдження літератури, яка просуває ідеї російського імперіалізму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, пропаганди культу насильства і жорстокості.

Співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність місцевих жителів Харкова, які під виглядом здійснення комерційної діяльності з продажу літератури налагодили канал збуту пропагандистської літератури, виданої на території країни-агресора.

Зловмисники продавали літературу місцевим мешканцям та через мережу інтернет. Метою їх діяльності була спроба розпалити антиукраїнські настрої у харків’ян.

Службою безпеки вживаються заходи, спрямовані на встановлення усього кола споживачів та розповсюджувачів «кремлівської» пропаганди в Україні.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України («Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію») за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури.

За вчинення вказаного злочину зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Викриття правопорушення здійснювалось співробітниками Управлінням СБ України в Харківській області спільно зі співробітниками ГУ НП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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