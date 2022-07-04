На Харківщині СБУ заблокувала канал збуту антиукраїнської літератури

На Харківщині Служба безпеки України викрила та заблокувала канал розповсюдження літератури, яка просуває ідеї російського імперіалізму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, пропаганди культу насильства і жорстокості.

Співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність місцевих жителів Харкова, які під виглядом здійснення комерційної діяльності з продажу літератури налагодили канал збуту пропагандистської літератури, виданої на території країни-агресора.

Зловмисники продавали літературу місцевим мешканцям та через мережу інтернет. Метою їх діяльності була спроба розпалити антиукраїнські настрої у харків’ян.

Службою безпеки вживаються заходи, спрямовані на встановлення усього кола споживачів та розповсюджувачів «кремлівської» пропаганди в Україні.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 300 Кримінального кодексу України («Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію») за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури.

За вчинення вказаного злочину зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Викриття правопорушення здійснювалось співробітниками Управлінням СБ України в Харківській області спільно зі співробітниками ГУ НП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости