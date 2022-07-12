Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:17
Просмотров: 84

Рада ЄС погодила виділення Україні 1 млрд євро на підтримку економіки

Рада ЄС погодила виділення Україні 1 млрд євро на підтримку економіки

Загалом у рамках цього пакету Україна має отримати 9 млрд євро допомоги

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни, повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Відповідне рішення у вівторок, 12 липня, підтримали міністри Євросоюзу.

«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – йдеться в повідомленні.

Як наголосив Домбровскіс, Україна – це економіка, яка перебуває у стані війни Вона гостро потребує короткострокового фінансування і ЄС готовий допомогти.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 