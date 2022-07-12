Рада ЄС погодила виділення Україні 1 млрд євро на підтримку економіки

Загалом у рамках цього пакету Україна має отримати 9 млрд євро допомоги

Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни, повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Відповідне рішення у вівторок, 12 липня, підтримали міністри Євросоюзу.

«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – йдеться в повідомленні.

Як наголосив Домбровскіс, Україна – це економіка, яка перебуває у стані війни Вона гостро потребує короткострокового фінансування і ЄС готовий допомогти.

Агентство Телевидения Новости