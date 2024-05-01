У Харкові чотири вулиці назвали на честь героїв-нацгвардіців

Нові топоніми на честь героїв-нацгвардійців з’явилися у Харкові: під час останнього перейменування чотири вулиці назвали іменами спецпризначенця Олександра Орлова, розвідника Сергія Барсукова, добровольця Антона Дербілова та командира взводу Іллі Коваля.

Про це повідомили в Національній гвардії України.

Зміни у топоніміці зафіксовані розпорядженням Харківського міського голови від 26 квітня 2024 року № 120. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Цим розпорядженням колишня вулиця Матросова у Слобідському районі тепер буде називатися вулицею Олександра Орлова. Колишня вулиця Федоренка цього ж району тепер має ім’я Сергія Барсукова. Вулиця Тургенєвська у Шевченківському районі перейменована на вулицю Антона Дербілова. Вулиця Кибальчича у Новобаварському районі відтепер має назву вулиця Іллі Коваля.

Олександр Орлов

Уродженець Донецька командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Східного територіального управління Національної гвардії України підполковник Олександр Орлов загинув 7 березня 2022 року у бою на околицях Північної Салтівки. Тоді його бійцям та військовослужбовцям бригади «Спартан» вдалося зупинити штурм позицій гвардійців підрозділом російського ГРУ. На рахунку групи «Орла» – сміливі розвідувальні рейди, штурми, трофейна ворожа техніка, важливі документи, одні з перших полонених взятих під Харковом. Олександру Орлову посмертно присвоєно звання Героя України.

Сергій Барсуков

Уродженець Свердловська, що на Луганщині, командир роти розвідки спеціального призначення бригади «Спартан» Національної гвардії України старший лейтенант Сергій Барсуков на позивний «Барс» загинув 28 червня 2022 року у бою поблизу населеного пункту Дементіївка Харківської області. «Барс» особисто знищував ворожу техніку та живу силу противника, підривав склади з боєприпасами у тилу росіян. У день загибелі під час мінометного обстрілу заштовхнув побратима в бліндаж, чи врятував його життя ціною свого. Старшому лейтенанту Сергію Барсукову посмертно присвоєно звання Герой України.

Антон Дербілов

До повномасштабного вторгнення мешканець Харкова Антон Дербілов на псевдо «Патрік» був музикантом, художником і скульптором. Грав у групі Alcohol Ukulele й танцював фламенко. Його скульптури-мініатюри прикрашають зібрання колекціонерів та музейні експозиції у багатьох країнах світу. 26 лютого 2022 року Антон пішов добровольцем на фронт у складі 5-ї Слобожанської бригади НГУ. Визволяв Балаклію та Ізюм, брав участь в найтяжчих боях на Донеччині. 6 квітня 2023 року Антон Дербілов під час мінометного обстрілу отримав несумісне з життям осколкове поранення у голову. Антона Дербілова посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Ілля Коваль

Уродженець Харкова Ілля Коваль служив у 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука командиром взводу СПГ. Офіцерські погони отримав в окопах під Харковом. По приїзду в частину добровільно викликався їхати в Рубіжне на допомогу побратимам. Загинув 7 квітня 2022 під час оборони взводного опорного пункту. Лейтенант Коваль наказав підлеглим сховатися в укриття, а сам відкрив вогонь по противнику, намагаючись знищити розрахунок кулемета ворога. Життя 21-річного героя обірвала куля російського снайпера. Офіцер отримав смертельне поранення, але зберіг побратимів. Ілля Коваль посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеню.

Агентство Телевидения Новости