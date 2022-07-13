В яких умовах бійці Харківського окремого батальйону ТрО захищають Батьківщину: відео

Повалені та обгорілі дерева, вирви від вибухів снарядів – не витримує навіть залізна техніка. В Харківському окремому батальйоні територіальної оборони показали, в яких умовах бійці працюють на Донеччині. Українські захисники непохитно утримують свої позиції, незважаючи на цілодобовий обстріл ворога.

«Вже майже п’ять місяців російські окупанти гатять по нашій землі з усіх видів сучасної зброї, нехтуючи міжнародними правилами ведення війни, ординці засипають наших захисників з танків, усіх видів ствольної та реактивної артилерії, в тому числі, забороненими фосфорними та касетними боєприпасами.

Окупанти використовують звичну для себе тактику випаленої землі, знищуючи усе живе навкруги.

Але окупантам нас не пройти! Бо ми українці, захисники Батьківщини із залізобетонним характером!»





Агентство Телевидения Новости