Слідчі вилучили уламки російської ракети, збитої над Харковом

Обстріл міста військовослужбовцями країни-агресора стався вночі 13 липня. Силами протиракетної оборони ЗСУ ворожий снаряд було збито.

Уламки боєприпасу, що не здетонував, впали неподалік житлового кварталу Холодногірського району. Постраждалих немає.

За адресою виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції та ДСНС. Поліцейські вилучили речовий доказ військових злочинів.

Попередньо встановлено, що виявлені уламки від зенітно-ракетного комплексу«С300».

Слідчими відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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