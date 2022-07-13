Розтрощив герб України у Куп‘янському районі: підозрюється 18-річний активіст

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 18-річному молодику за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня 2022 року біля будинку культури у с. Петропавлівка Куп‘янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив малий Державний Герб України.

Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу.

Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини герба на землю, «хизуючись» своїми діями на камеру.

Наразі встановлюються інші фігуранти кримінального провадження.

Досудове розслідування проводить СВ Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости