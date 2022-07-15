Окупанти заявили про смерть у полоні британця Пола Урі

У «ДНР» на тимчасово окупованих територіях Донецької області повідомили про смерть взятого в полон британця Пола Урі, про що пишуть росЗМІ, інформує УНН.

РосЗМІ повідомили, що британець Пол Урі помер «від хвороб та стресу» у полоні «ДНР».

За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.

Голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповів AP, що його та ще одного британця Ділана Гілі затримали під час спроби евакуювати родину з Дніпрорудного.

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