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15.07.2022 14:11
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Окупанти заявили про смерть у полоні британця Пола Урі

Окупанти заявили про смерть у полоні британця Пола Урі

У «ДНР» на тимчасово окупованих територіях Донецької області повідомили про смерть взятого в полон британця Пола Урі, про що пишуть росЗМІ, інформує УНН.

РосЗМІ повідомили, що британець Пол Урі помер «від хвороб та стресу» у полоні «ДНР».

За даними Guardian, Пол Урі не брав участі у бойових діях і був волонтером.

Голова організації Presidium Network, яка займається гуманітарною допомогою у зонах конфліктів, Домінік Бірн розповів AP, що його та ще одного британця Ділана Гілі затримали під час спроби евакуювати родину з Дніпрорудного.

Агентство Телевидения Новости

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