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Нові ранкови удари по Харкову: багато поранених, є загиблі

Нові ранкови удари по Харкову: багато поранених, є загиблі

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є руйнування одного з медзакладів, є щонайменьше 1 загиблий, з 17 поранених один вкрай важкий.

Окупанти повторили обстріли міста з реактивної артилерії як напередодні, коли вранці загинуло 3, 2 отримали поранення

У зв’язку із обстрілами з 9:35 до 10:25 було тимчасово призупинено рух поїздів Салтівською лінією метрополітену, повідомили у підземці

Агентство Телевидения Новости

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